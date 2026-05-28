25 пьяных водителей задержали на воронежских дорогах за два дня

Все севшие за руль пьяными автомобилисты лишатся прав.

23 и 24 мая сотрудники ГАИ проводили «сплошные проверки» в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Суммарно зафиксированы 635 нарушений ПДД.

25 водителей сели за руль в пьяном виде, из них семь автомобилистов повторно решили прокатиться под воздействием алкоголя. Тем временем, 42 автолюбителя нарушили правила перевозки детей.

Автоинспекторы призывают жителей региона сообщать о грубых нарушениях ПДД, включая управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 или в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.

