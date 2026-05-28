Воронежские банкиры терроризировали должника навязчивыми звонками

На протяжении месяца сотрудники одного из банков атаковали должника телефонными звонками. Как подтвердили информацию в УФССП по Воронежской области, на мужчину обрушились порядка 300 звонков.

По словам приставов, за психологическое давление на клиента кредитной организации грозит штраф до 500 тысяч рублей.

