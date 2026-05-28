18 украинских БпЛА ликвидировали над Воронежской областью в ночь с 27 на 28 мая

Обломки дронов.

Минувшей ночью нацистский украинский режим предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области.

Над одним городом и шестью районами уничтожили 18 дронов. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, - уточнил глава региона.

Что касается режима атаки БпЛА, то он сохранялся чуть более девяти часов – с 22:18 27 мая до 7:24 28 мая.

При этом минувшей ночью пять муниципалитетов Воронежской области находились под угрозой непосредственного удара: Острогожский и Лискинский районы – с 22:28, Бутурлиновский и Бобровский районы – с 22:57, Богучарский район - с 0:14 28 мая. Ее отменили 28 мая в 7:24.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 27 на 28 мая перехвачены и уничтожены 62 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Белгородской, Брянской областей, республики Крым и над акваторией Азовского моря.

