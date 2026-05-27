Мошенники оформили займы на жителя Воронежской области по его старым паспортным данным

Прокуратурой Петропавловского района проведена проверка по обращению 34-летнего местного жителя. Мужчина, являющийся отцом несовершеннолетних детей, сообщил, что неизвестные оформили на него кредиты, поставив его семью в затруднительное финансовое положение. Об этом 27 мая рассказали в надзорном ведомстве Воронежской области.

Установлено, что в октябре 2025 года мошенники, используя паспортные данные заявителя, а также номер мобильного телефона, которым он ранее перестал пользоваться, оформили на него в двух микрокредитных организациях договоры займа. Процентная ставка за пользование средствами составила 292% годовых, а полная сумма в денежном выражении – более 350 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании двух договоров потребительского займа недействительными и аннулировании задолженности по ним. Богучарский районный суд удовлетворил требования.