НовостиОбщество27 мая 2026 17:02

Мошенники оформили займы на жителя Воронежской области по его старым паспортным данным

Прокуратура через суд добилась признания кабальных договоров недействительными
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Прокуратурой Петропавловского района проведена проверка по обращению 34-летнего местного жителя. Мужчина, являющийся отцом несовершеннолетних детей, сообщил, что неизвестные оформили на него кредиты, поставив его семью в затруднительное финансовое положение. Об этом 27 мая рассказали в надзорном ведомстве Воронежской области.

Установлено, что в октябре 2025 года мошенники, используя паспортные данные заявителя, а также номер мобильного телефона, которым он ранее перестал пользоваться, оформили на него в двух микрокредитных организациях договоры займа. Процентная ставка за пользование средствами составила 292% годовых, а полная сумма в денежном выражении – более 350 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании двух договоров потребительского займа недействительными и аннулировании задолженности по ним. Богучарский районный суд удовлетворил требования.