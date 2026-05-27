В Воронежской области будут судить парня за шпионаж в пользу иностранной спецслужбы

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего молодого человека. Фигуранту инкриминируются особо тяжкие преступления против государственной власти. Об этом 27 мая рассказали в ведомстве.

По версии следствия, летом 2024 года парень, придерживающийся радикальных и неонацистских взглядов, являющийся противником специальной военной операции, установил контакт с представителем спецслужбы иностранного государства. По его заданию в период с мая по июнь 2025 года молодой человек, находясь на территории Воронежской, Курской и Белгородской областей, осуществлял шпионаж: собирал и передавал сведения о функционировании и инфраструктуре объектов.

Кроме того, в одной из социальных сетей он разместил комментарии, оправдывающие терроризм, а также призывающие к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.