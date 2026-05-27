Специалист по кадрам лишилась двух млн рублей, поверив аферистам о «замене домофона»

В Воронеже жертвой изощренной схемы кибераферистов стала 71-летняя специалист по кадрам. Женщина обратилась в отдел полиции № 2, лишившись почти двух миллионов рублей после сообщения о замене общедомового имущества. Об этом 27 мая рассказали в ГУ МВД по региону.

Обман начался 29 апреля, когда горожанке пришло уведомление якобы от представителя ТСЖ с просьбой подтвердить заявку на новые ключи для домофона. Вслед за этим женщина получила пугающее известие о взломе ее профиля на «Госуслугах». Вскоре в дело вступили лжесотрудники МФЦ и Росфинмониторинга. Они убедили пенсионерку, что мошенники завладели ее данными и выписали доверенность на гражданина недружественного государства.

Чтобы спасти деньги от списания, потерпевшую заставили перевести наличные на «безопасные» счета. Почти за месяц заявительница перечислила аферистам 1 990 023 рубля. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.