Сельчанин в Воронежской области осужден за наркотики и взятку полицейскому

35-летний житель Кантемировского района признан виновным в незаконном обороте наркотиков и покушении на дачу взятки. Как сообщили в Следственном управлении СК России по Воронежской области 27 мая, собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Следствие и суд установили, что 20 февраля мужчина забрал из тайника в Россоши наркотическое вещество, заказанное через интернет для личного употребления. Часть наркотика он употребил на месте, остальное спрятал в карман куртки и хранил при себе.

Вскоре фигуранта доставили в отдел МВД по Кантемировскому району. Желая избежать уголовной ответственности, он решил подкупить заместителя начальника полиции. Несмотря на предупреждение сотрудника о незаконности таких действий, мужчина не остановился и попытался передать должностному лицу 15 тысяч рублей, положив деньги прямо на рабочий стол.

Однако полицейский от взятки отказался и сообщил о коррупционном предложении в дежурную часть. Действия взяткодателя пресекли, а денежные средства изъяли.

На предварительном следствии мужчина признал вину. Суд вынес приговор - штраф в размере 80 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.