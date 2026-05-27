Как изменят движение на Плехановской и Московском проспекте в Воронеже из-за метробуса

Воронежские власти готовятся к запуску линии метробуса, которая свяжет главный корпус ВГУ и Памятник Славы. Ради этого мэрия перекроит схему движения на двух ключевых магистралях — улице Плехановской и Московском проспекте. О грядущих изменениях рассказал мэр Сергей Петрин в своем канале МАХ.

Главная цель — отдать приоритет общественному транспорту, который ежедневно перевозит основную массу пассажиров. Для этого транспортные потоки перераспределят, а линия метробуса станет обособленной.

Что изменится на дорогах:

Выезды со дворов. Там, где у жителей есть альтернативные пути заезда, проезды на Плехановскую и Московский проспект закроют на всём протяжении будущей линии.

Участок от Фридриха Энгельса до Никитинской. Благодаря новой разметке здесь появятся накопительные полосы для левых поворотов в обе стороны. Прямое движение сохранит по две полосы.

Перекресток Плехановской и Кольцовской. Его реконструируют по примеру перекрестка улиц 20-летия Октября, Моисеева и Кирова — потоки разведут. Остановку «Плехановская» у ТРК отодвинут дальше от перекрёстка. Взамен оборудую новую посадочную площадку у бульвара Кольцова.

Остановка «Площадь Заставы». При движении к Памятнику Славы ее перенесут за пересечение Плехановской, Средне-Московской и Донбасской — прямо к корпусу больницы №3.

Улица Электросигнальная. На отрезке от Московского проспекта до Коминтерновского сквера она станет односторонней и примет поток с проспекта. Остановку сместят от перекрёстка ближе к центру.

Переулок Снежный. Здесь тоже введут одностороннее движение — в сторону улицы Карпинского.

Московский проспект. На участке от Брянской до 45-й Стрелковой Дивизии сделают дополнительную полосу для левого поворота. Имеющийся островок безопасности уберут.

Поэтапно внедрять новую схему начнут уже летом — мэр пообещал рассказывать о каждом этапе отдельно. До конца недели горожане могут вносить свои предложения по корректировке схемы в комментариях под постом.