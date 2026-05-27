Бастрыкин потребовал доклад о сгоревшем в машине жителе Воронежской области

В центральный аппарат Следственного комитета России будет направлен доклад по факту гибели жителя Воронежской области. Инцидент, произошедший в селе Мечетка, привлек внимание федерального телеканала: в эфире обсуждались обстоятельства смерти мужчины, чье обгоревшее тело было обнаружено в собственном автомобиле в 2023 году.

Родственники погибшего не согласились с выводами местных следователей. По данному факту уже возбуждали уголовное дело. В рамках расследования были отработаны различные версии трагедии, проведены все необходимые судебные экспертизы. Однако версия о криминальном характере смерти не подтвердилась, что привело к прекращению уголовного дела.

В связи с доводами, прозвучавшими в телепрограмме, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления М.А. Селюкову представить доклад. В документе необходимо подробно изложить результаты расследования, обосновать принятое процессуальное решение и дать оценку аргументам, озвученным родственниками в эфире.