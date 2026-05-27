Женщина в Воронеже не смогла получить компенсацию лечения после падения дерева

В Воронеже местная жительница, пострадавшая в результате падения дерева, столкнулась с отказом в возмещении затрат на своё лечение. Как сообщили в областном суде 27 мая женщина не смогла предоставить документы, подтверждающие необходимость этих трат.

Инцидент произошел в июне 2022 года на улице Моисеева, где горожанка шла по пешеходной дорожке. Внезапно на нее упал ствол дерева с ветвями. В результате произошедшего женщина получила множественные травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Несмотря на это, суд обязал управу Ленинского района выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда (80 тысяч рублей) и утраченный заработок (более 60 тыс. рублей). Представители управы пытались оспорить решение в апелляции, однако им удалось добиться отмены лишь выплаты госпошлины в размере 3000 рублей. Все остальные судебные акты вступили в законную силу.