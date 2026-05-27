Доля «коммуналки» в расходах воронежцев за платные услуги выросла до 35,9%

Жители Воронежской области за первые четыре месяца 2026 года отдали за платные услуги 73 252,2 млн рублей. Это на 3,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Воронежстат.

Куда уходят основные деньги?

Львиную долю кошелька традиционно съедают услуги жилищно-коммунального хозяйства. На их долю пришлось 35,9% от всех трат. Год назад этот показатель был чуть ниже — 33,8%. При этом доля жилищных услуг (содержание и ремонт жилья) осталась стабильной — 6,5%.

Далее в рейтинге:

Связь (телекоммуникационные услуги) — 11,0% (год назад было 11,5%);

Транспорт — 9,2% (в 2025 году тратили больше — 10,4%);

Медицина — 6,6% (небольшой рост с 6,4%);

Образование — 5,7% (было 6,2%).

А что насчет бытовых услуг?

Здесь тоже прирост: за январь–апрель 2026 года оказано бытовых услуг на 12 272,2 млн рублей (+4% к прошлому году). Их доля в общем объеме — 16,8%.

Тройка лидеров выглядит так:

1) Ремонт автотранспортных средств — 41,0% (год назад было 40,5%).

2) Ремонт и строительство жилья — 34,8% (было 35,2%).

3) Парикмахерские — 7,5% (почти не изменилось с 7,4%).