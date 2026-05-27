НовостиОбщество27 мая 2026 13:36

Доля «коммуналки» в расходах воронежцев за платные услуги выросла до 35,9%

Воронежстат опубликовал данные о платных услугах за январь–апрель 2026 года
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Жители Воронежской области за первые четыре месяца 2026 года отдали за платные услуги 73 252,2 млн рублей. Это на 3,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Воронежстат.

Куда уходят основные деньги?

Львиную долю кошелька традиционно съедают услуги жилищно-коммунального хозяйства. На их долю пришлось 35,9% от всех трат. Год назад этот показатель был чуть ниже — 33,8%. При этом доля жилищных услуг (содержание и ремонт жилья) осталась стабильной — 6,5%.

Далее в рейтинге:

Связь (телекоммуникационные услуги) — 11,0% (год назад было 11,5%);

Транспорт — 9,2% (в 2025 году тратили больше — 10,4%);

Медицина — 6,6% (небольшой рост с 6,4%);

Образование — 5,7% (было 6,2%).

А что насчет бытовых услуг?

Здесь тоже прирост: за январь–апрель 2026 года оказано бытовых услуг на 12 272,2 млн рублей (+4% к прошлому году). Их доля в общем объеме — 16,8%.

Тройка лидеров выглядит так:

1) Ремонт автотранспортных средств — 41,0% (год назад было 40,5%).

2) Ремонт и строительство жилья — 34,8% (было 35,2%).

3) Парикмахерские — 7,5% (почти не изменилось с 7,4%).