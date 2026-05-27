Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 13:18

Родители 15-летнего байкера выплатят 275 тысяч компенсации его пассажиру в Воронежской области

Сверстник получил тяжелую травму в результате ДТП
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В сентябре 2025 года в Россоши Воронежской области произошла авария, которая перевернула жизнь двух семей. На улице Островского двое 15-летних подростков катались на мотоцикле Motoland 300 Enduro Cadet. .

Что произошло дальше — классика жанра юношеской лихости: водитель не справился с управлением, влетел в препятствие (автомобильные покрышки), и мотоцикл опрокинулся. Но последствия оказались ужасными. Пассажир получил травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Ребенок испытал сильную физическую боль, долго лежал в больнице, пережил стресс.

В ситуацию вмешалась прокуратура. Россошанский межрайпрокурор подал иск в интересах пострадавшего мальчика. Изначально требовали 550 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Но до суда стороны решили не доводить. Заключили мировое соглашение. Родители мальчика-водителя выплатят семье пострадавшего 275 тысяч рублей.