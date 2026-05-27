Аншлаги собирает в воронежском драмтеатре спектакль по Куприну

Обо что разбиваются идеалы. Аншлаги собирает в Кольцовском театре премьера «Поединок» (16+). Спектакль по самому известному рассказу Александра Куприна поставил режиссер Егор Чернышов. На сцене в гнетущей атмосфере разворачивается многослойная дуэль: любви и расчета, долга и безразличия, чести и порочности.

Подпоручик Юрий Ромашов, прибывший на место службы, пока не потерял достоинство, но уже зашел не в ту дверь: интеллигент с книжечками и виолончелью вместо филармонии попал в спортзал со всеми вытекающими. В полку царят муштра, побои, пьянство и моральное разложение. И светлые идеалы «Ромочки» разбиваются о грубую армейскую действительность. Бесконечные хождения по плацу (сцене) монотонно засасывают героя в водоворот беспросветности.

В циничном обществе идеалисты долго не живут. Одни спиваются как Василий Нилыч, пытающийся спасти героя от рокового пути, другие погибают. И вроде теплится надежда, что подпоручик спасет себя, отказавшись от поединка с соперником. Но по закону жанра, любовь его жизни оказывается слишком расчетливой, посылая подпоручика на гибель ради будущих карьерных устремлений…

В спектакле интересно решена сценография: антураж в виде спортивных снарядов (брусьев, шведских стенок) давят грубой мощью на лежащую на полу вилончель. Так душа героя порвется как струна так и не распакованного инструмента…

В постановке заняты Егор Козаченко, Артур Платов, Александр Рубан, Евгений Чистяков, Денис Кулиничев, Анастасия Климушкина, Анна Кикас.