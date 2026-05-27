НовостиПроисшествия27 мая 2026 12:36

Под Воронежем осудят ОПГ, которые «скачивали» молоко из цистерн при перевозке

В преступном бизнесе участвовало 11 человек
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

В Бобровский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело, от которого у сотрудников молочной промышленности стынут в жилах жиры. На скамье подсудимых оказались 11 участников организованной группы. Схема, которую они провернули, достойна детективного сериала.

По версии следствия, некий гражданин С. решил не просто украсть, а создать ОПГ. С 1 октября 2024 года по 15 июня 2025 года группа орудовала на перевозках сырого молока. Их метод был прост, но дерзок: они скачивали продукт из автоцистерн и... заливали туда воду.

Самое интересное начиналось дальше. Украденное молоко не уходило на черный рынок по дешевке. Его под видом легальной продукции сдавали в АО «Нижнекисляйская молочная компания». Для этого использовались поддельные путевые листы от имени ИП «С.».

Итог преступной деятельности — полтора миллиона рублей дохода (если быть точными, 1 505 770,05 руб). Бизнес рухнул, когда в дело вмешались силовики. Теперь организатору и его подельникам предстоит ответить за создание организованной группы и серию краж.