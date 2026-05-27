Воронежцев пригласили на бесплатный фестиваль юных талантов

2 июня в Воронеже пройдет фестиваль юных талантов «Ярче всех!» (0+). В Зеленом театре выступят лучшие учащиеся и коллективы - победители региональных конкурсов 2025/2026 учебного года.

Зрителей ждут театральные постановки, музыкальные выступления на фортепиано, гитаре, балалайке, домре, вокальные и хореографические номера. Также в развлекательной программе аквагрим, пленэры, выставки, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и живописи. Запланирован также показ костюмов, созданных руками учащихся ДШИ №16.

Начало в 11.00, вход свободный.

