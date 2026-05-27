В 2025 году в Воронеже сдали почти миллион «квадратов» жилья

27 мая выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Воронежской городской Думы, мэр Сергей Петрин назвал улучшение жилищных условий горожан и поддержку строительной отрасли одной из ключевых стратегических задач администрации. По итогам 2025 года в городе введено в эксплуатацию 915 тысяч квадратных метров жилья.

Особое внимание градоначальник уделил комплексному развитию территорий (КРТ): за отчетный период заключено два новых проекта, что позволит системно обновлять городские кварталы. Существенных результатов удалось добиться и в работе с аварийным фондом. Сообщается, что расселено порядка 10 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья. В рамках этой работы 265 семей справили новоселье, а 8 аварийных домов были снесены.

Помимо ликвидации «авариек», администрация продолжила поддерживать социальные категории граждан. Капитальный ремонт провели в 29 муниципальных квартирах, еще 41 жилое помещение было принято в собственность города. Сергей Петрин также отметил позитивную динамику в поддержке молодых семей: в 2025 году социальные выплаты в рамках профильной программы получили 52 семьи, что на 24 семьи больше, чем годом ранее.