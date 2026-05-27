В Воронеже задержан серийный грабитель сотовых телефонов

Фото из архива КП

Студент и владелец магазина техники пострадали от рук одного и того же злоумышленника в разных районах Воронежа. Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 24-летнего парня, который за 48 часов совершил два грабежа.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, первое преступление было зафиксировано вечером 16 мая у дома № 4А на улице Ленинградской. Нападавший выхватил у 19-летнего парня смартфон и банковскую карту. Спустя двое суток, 18 мая, тот же человек зашел в точку продажи электроники на улице Кольцовской, 17. Дождавшись момента, он взял с витрины «Айфон 17 Про» в черном корпусе и скрылся, не заплатив. Потерпевший — 44-летний бизнесмен — оценил ущерб как крупный.

Оперативники из отделов №3 и №6 быстро сопоставили почерк преступлений и вычислили подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Задержанный оказался ранее не судимым жителем Воронежа.

На допросе парень полностью признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 4 лет. Расследование продолжается.