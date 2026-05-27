На трассе под Воронежем двое погибли в перевернувшейся «Ладе Калина»

Утром 27 мая смертельная авария произошла в Острогожском районе Воронежской области. Примерно в 8.56 на 79-м километре трассы «Воронеж-Луганск» в кювете перевернулся автомобиль «Лада Калина», по предварительной версии, водитель не справился с управлением.

На место выезжали спасатели, чтобы деблокировать людей из покореженной машины, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

В аварии пострадал 53-летний водитель и двое погибли: 37-летний мужчина умер на месте ДТП, а женщина скончалась в «скорой».

