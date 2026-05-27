Желтый уровень погодной опасности из-за дождя с градом продлили в Воронежской области

В Воронежской области режим неблагоприятной погоды официально продлен на завтра, 28 мая. Как следует из обновленной прогностической карты ЦФО Гидрометцентра, в регионе с раннего утра и до вечера будет действовать желтый уровень опасности.

Ограничения вводятся не на пустом месте: по данным метеорологов, с 6:00 до 18:00 жителей области ждут сразу три потенциально опасных явления. Возможны грозы, сильный ветер с порывами до 15–17 метров в секунду, а в отдельных районах — еще и град.

Непогода затронет не только муниципальные территории. Под удар попадает и сам Воронеж — в городе также прогнозируют дожди с грозами и порывистый ветер.

Температура на фоне штормового фронта будет скорее прохладной для конца мая: по области столбики термометров покажут +13…+18 градусов, в областном центре — +13…+15.

Напомним, что желтый уровень означает, что погода потенциально опасна — возможны локальные повреждения линий электропередачи, падение деревьев и рекламных конструкций, а также ухудшение видимости на дорогах.