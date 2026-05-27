В Воронеже впервые пройдет фестиваль триатлона

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В последние выходные мая - 30 и 31 числа - в Воронеже впервые состоится фестиваль спорта Ironstar (0+). Программа объединит триатлонные старты, забеги для всей семьи и юниорский акватлон.

Стартовый городок и экспо-зона развернутся на Адмиралтейке у музея-корабля «Гото Предестинация».

- Маршруты соревнований пройдут по центральным локациям города: плавательный этап - в акватории реки Воронеж, велогонка - по набережной Массалитинова, а беговой этап - по Петровской набережной до Чернавского моста, - сообщили организаторы.

30 мая состоятся забеги Ironlady (для женщин) и Manstar (для мужчин) на дистанции 5 км и старты для детей и юниоров Starkids - участники в возрасте от 0 до 12 лет выйдут на дистанции 500 м и 900 м. А молодые атлеты 13-15 лет примут участие в акватлоне Juniorstar - последовательно 200 м плавания и 1 км бега.

31 мая состоятся основные триатлонные гонки. Участники Ironstar преодолеют 0,5 км плавания, 20 км велогонки и 5 км бега, атлеты Ironstar ¼ - 1 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега. Самым продолжительным стартом фестиваля станет Ironstar супермикс: участники последовательно пройдут две дистанции: Ironstar ¼, а после перерыва - Ironstar . В сумме им предстоит преодолеть 1,5 км плавания, 60 км велогонки и 15 км бега. Итоговый результат будет определяться по суммарному времени прохождения двух этапов.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.