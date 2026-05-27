Особый пожароопасный режим ввели в Новохоперском районе Воронежской области

Как рассказали в администрации Новохоперского района Воронежской области, с 27 мая на всей его территории официально введен особый пожароопасный режим. В связи с этим для граждан и организаций действует ряд строгих запретов.

Это значит, что привычные дачные «шашлычки», уборка листвы с помощью огня и даже безобидная, на первый взгляд, прогулка в лес теперь под запретом. Исключений для частных дворов, садовых участков и прилегающих территорий нет.

Что конкретно нельзя делать? Запрещено любое обращение с открытым огнем:

- жечь костры, траву, мусор, тополиный пух, камыш и листву;

- использовать мангалы, жаровни и любые приспособления для готовки на огне.

Под строгий запрет попадают леса и поля:

- курить и бросать спички или непотушенные окурки;

- заезжать в лесополосы просто так — посещение лесов разрешено только по служебным заданиям или договорам аренды;

- проводить любые пожароопасные работы (сварка, резка металла и т.п.) вне специально отведенных мест.

В населенных пунктах и на дорогах тоже есть ограничения:

- парковать машины на площадках для пожарной техники — нельзя;

- складировать сено, дрова и солому ближе 50 м к мостам, ж/д путям или вплотную к линиям электропередачи;

- устраивать свалки мусора где попало — ни в лесу, ни в полях, ни возле домов;

- загромождать противопожарные разрывы между зданиями и минерализованные полосы (туда нельзя ставить оборудование, складировать доски, тару или мусор).

Ответственность и что делать при пожаре

Нарушителям в период действия особого режима грозят не просто предупреждения — вплоть до уголовной ответственности (зависит от последствий). Штрафы выше, проверки чаще.

Если увидели дым или огонь, звоните: 112 — единая служба спасения.