Петербуржец в Воронеже попал под дело за уклонение от уплаты 2 млн рублей пошлин

Воронежские таможенники возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Санкт-Петербурга, который попытался сэкономить на таможенных платежах более двух миллионов рублей, незаконно передав иномарку жителю Воронежа. об этом

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Воронежской таможни установили, что мужчина ввез автомобиль из Республики Абхазия на территорию ЕАЭС. При этом он оформил машину как транспортное средство международной перевозки, что позволило ему получить полное освобождение от уплаты пошлин.

Согласно законодательству, временно ввезенные машины находятся под контролем. Ими разрешено только фактически владеть и пользоваться в рамках международных перевозок. Категорически запрещено использовать для внутренних перевозок или передавать их третьим лицам.

Однако гражданин, не желая нести расходы по уплате таможенных платежей, передал в пользование машину жителю Воронежа, тем самым грубо нарушив режим временного ввоза.

- Автомобиль изъят, в отношении жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), — сообщил замначальника Воронежской таможни Иван Сазонов.

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.