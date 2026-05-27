Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2026 9:39

Под Воронежем 16-летний школьник угнал «пятерку» и врезался в дерево

На воронежского школьника завели уголовное дело об угоне
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Пьяная поездка до дома довела подростка до уголовного дела.

37-летний житель поселка 1-е отделение совхоза «Масловский» обратился в полицию по поводу исчезновения «ВАЗ-2105». Мужчина припарковал машину у дома на улице Ленина 23 мая. Владельца подвела беспечность: он оставил автомобиль открытым да еще и с ключами в замке зажигания.

Оперативники установили личность подозреваемого. 16-летний восьмиклассник признался в полиции, что гулял по улице в состоянии алкогольного опьянения, заметив незапертую машину с ключами в салоне, решил доехать на чужих «жигулях» до дома. Но в пути не справился с управлением и врезался в дерево.

На школьника завели уголовное дело, за угон ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.