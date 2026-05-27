Среднемесячная зарплата воронежцев в 2025 году составила более 88 тысяч рублей

27 мая глава Воронежа Сергей Петрин отчитался перед депутатами городской Думы о результатах работы администрации в 2025 году. Одним из социальных достижений прошлого года он назвал увеличение доходов горожан. Так, среднемесячная заработная плата в Воронеже выросла на 14% и составила более 88 000 рублей.

Выступая на восьмом заседании Думы, Сергей Петрин подчеркнул, что, несмотря на замедление темпов роста экономики по сравнению с предыдущими годами, социально-экономическая ситуация в городе оставалась стабильной. Рост зарплат стал одним из драйверов потребительского рынка. Оборот розничной торговли составил 310 млрд рублей (+10%), а на рынке общественного питания зафиксирована еще более впечатляющая динамика — 7 млрд рублей (+16%).

При этом рынок труда остается стабильным: регистрируемая безработица сохранилась на уровне 2024 года, составив менее 0,5%.

Что касается реального сектора, объем отгруженной промышленной продукции увеличился на 13% — до 390 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал сложились в размере 136 млрд рублей.