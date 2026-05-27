Операция в частной клинике Воронежа сделала женщину инвалидом

Операция в частной клинике Воронежа привела к осложнениям и в итоге - к уголовному делу. Теперь следователи разбираются в причинах причинения женщине тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в 2024 году. Пациентке сделали операцию в одной из частных медицинских клиник столицы Черноземья. Но в итоге ее состояние ухудшилось, причем настолько, что пришлось делать еще нескольких операций, проводить длительную реабилитацию. И все равно женщина испытывает постоянную боль, не может вести полноценный образ жизни и нуждается в постороннем уходе.

- По данному факту возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. – Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Случаем заинтересовался глава СК России. Александр Бастрыкин ждет от воронежских коллег доклад о ходе расследования уголовного дела.

