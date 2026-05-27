День защиты детей отметят в Воронеже уличным спектаклем

В честь Дня защиты детей ребятня сможет посмотреть уличный спектакль. Театр кукол бесплатно покажет воронежцам постановку «Дюймовочка» (6+). На площади перед театром оживет история о маленькой девочке, появившейся из цветка и оказавшейся в большом мире, полном встреч, испытаний и открытий. Сказочный мир Андерсена в этой постановке соединяется с современными образами, по-новому раскрывая знакомый сюжет.

Спектакль покажут в преддверии Дня защиты детей - 31 мая. Начало в 18.00, вход свободный.

