В райцентре под Воронежем столкнулись две иномарки с женщинами-водителями

Автоинспекторы выясняют причины аварии в воронежской Россоши, которая произошла днем 26 мая.

Примерно в 12.10, по предварительным данным Госавтоинспекции, 23-летняя автомобилистка на «Датцун Он-До» при выезде на улицу Пролетарская не предоставила преимущество в движение «Форду Фокус» под управлением 40-летней дамы.

В ДТП пострадали обе автомобилистки, их доставили в больницу.

За 26 мая в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 129 ДТП, в них пострадали пять человек.

