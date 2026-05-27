Жительнице Воронежской области удалось через суд аннулировать долг по микрозайму, который она не брала

34-летней женщине-инвалиду 3-й группы из Калачеевского района Воронежской области удалось аннулировать долг по микрозайму через суд. Потому что она его не брала. И договор признали недействительным. Защитить права женщины смогла прокуратура.

Как выяснилось, в июне 2025 года на имя жительницы Калача неизвестно кто мошенническим способом через интернет оформил договор микрозайма.

Средства в сумме 7 000 рублей были перечислены на банковскую карту 18-летнего жителя Кемеровской области. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

- Установлено, что 34-летняя женщина не являлась заемщиком по договору: она не заключала его, не поручала кому-либо оформлять договор от своего имени и не пользовалась полученными деньгами. Фактически соглашение было заключено неизвестным лицом с использованием ее анкетных данных. Суд удовлетворил иск прокурора, признал договор микрозайма недействительным и аннулировал задолженность женщины по нему, - сообщили в Калачеевском райсуде.