Утром 27 мая над Воронежем сбили 2 ракеты, обломками посекло шиномонтаж и бытовку

Вечером 26 мая в Воронежской области повторно объявили угрозу атаки беспилотников - буквально через полчаса после отмены, губернатор Александр Гусев предупредил об опасности в 22.37. А в пять утра среды, 27 мая, в Воронеже взвыли сирены: в городе объявили ракетную опасность. Военные снова отработали: сбили ракеты.

- Ранним утром дежурные силы ПВО в небе над Воронежем уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, никто не пострадал. Упавшими обломками посечены здание шиномонтажа и бытовка, - сообщил губернатор Александр Гусев.

Ракетную опасность отменили через полчаса после объявления. Но в регионе сохраняется угроза атаки беспилотников. Соблюдайте рекомендации спасателей.

