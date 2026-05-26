Опасность атаки дронов ВСУ объявили над Воронежской областью 26 мая вечером

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
В 20:47 26 мая в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в соцсетях написал губернатор Александр Гусев.
- Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, - заверил глава региона.
Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Тем временем, спасатели призывают зайти в ближайшее здание, подъезд или подземный переход. А тем, кто находится сейчас дома, рекомендуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон.
Напомним, что в ночь с 24 на 25 мая более восьми часов сохранялась опасность атаки БПЛА в Воронежской области.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона