НовостиОбщество26 мая 2026 17:00

Болезнь Лайма выявили у 17 воронежцев в 2026 году

К шести пациентам клещи присосались еще в 2025 году
Алексей СЕРГУНИН
По данным на 22 мая за медицинской помощью обратилось 660 человек, которых укусили клещи.

Фото: Мария ЛЕНЦ.

С января по апрель текущего года в Воронежской области зафиксированы 17 случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма). Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.

11 пациентов укусили клещи в 2026 году, а шесть – еще в 2025-м. В этих случаях болезнь выявили поздно, так как люди обратились к врачам не сразу. Отметим, что среди заболевших нет детей.

Что касается общей статистики по укусам клещей, то по данным на 22 мая за медицинской помощью обратилось 660 человек.

