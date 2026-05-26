В Воронежской области экс-сотрудник энергосбытовой компании набрал взяток на 460 тысяч

Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Воронежской области задержали 44-летнего заместителя территориального подразделения регионального филиала энергосбытовой компании, подозреваемого в получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, ранее занимающий должность мастера муниципального энергоснабжающего предприятия подозреваемый с декабря 2020 года по ноябрь 2024 года набрал взяток на более чем 460 тысяч рублей. За эти деньги он регулярно занижал сумму начислений за потребляемую электроэнергию в нежилом помещении в Нововоронеже. Злоумышленник находится под стражей, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ.