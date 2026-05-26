НовостиСпорт26 мая 2026 15:32

Ветеран СВО из Воронежа завоевал «Кубок чемпионов» по легкой атлетике

Владислав Лосев победил на 100 и 200 метрах
Алексей СЕРГУНИН
Владислав Лосев. Фото из соцсетей ЦСП СК Воронежской области.

В Москве финишировали всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок чемпионов» среди спортсменов с поражением опорно двигательного аппарата. В турнире участвовали 77 атлетов из 12 регионов страны.

Ветеран боевых действий из Воронежа Владислав Лосев дважды поднимался нар высшую ступень пьедестала. Наш земляк победил на дистанциях 100 и 200 метров. Тренирует Владислава мастер спорта международного класса Максим Максимов.

