ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
НовостиПроисшествия26 мая 2026 14:42

Неизвестный поджег машину на парковке воронежского ЖК

Таким образом он решил отомстить ее хозяину за избиение
Юлия ХОПИНА
Видимо, очевидцы успели оперативно потушить пожар.

Фото: Юлия ХОПИНА.

Вечером 25 мая на автомобильной парковке около ТЦ «Грин-парк» в Воронеже неизвестный облил автомобиль бензином и устроил поджог. Об этом сообщают очевидцы случившегося.

По словам местных жителей, трое мужчин ночью накануне события находились здесь же в нетрезвом состоянии. Утром двое из них набросились на третьего и избили его до потери сознания. Когда очнулся, пострадавший раздобыл где-то бутылку с горючей жидкостью и основательно облил автомобиль обидчика. После чего подпалил. Кадры разгорающейся легковушки попали на камеру видеонаблюдения.

Поджог машины на парковке ЖК "Грин Парк" в Воронеже

Как сообщают местные жители, позже к парковке прибыла бригада медиков. Кто их вызвал, неизвестно. Поджигатель уже находился в машине скорой, когда к ней подбежал участник ночной драки – друг владельца сгоревшего авто. Мужчина пытался проникнуть внутрь, разбил окно в двери, чтобы самостоятельно разобраться противником. Пострадавший отбивался от обидчика как мог – распылил в его сторону подвернувшийся под руку огнетушитель.

Со слов очевидцев, второй мужчина скрылся в неизвестном направлении. А поджигателя забрали в участок прибывшие полицейские. За уничтожение чужого имущества ему может грозить до пяти лет лишения свободы.