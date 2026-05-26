НовостиПроисшествия26 мая 2026 14:42

Под Воронежем женщина украла ювелирку и 200 тысяч

Продать похищенное золото фигурантка не успела
Алексей СЕРГУНИН
После задержания злоумышленница во всем созналась. Деньги она потратила на нужды семьи.

67-летняя жительница поселка Отрадное обратилось в полицию с заявлением пропаже золотой цепочки и крупных сбережений. Стражи порядка выяснили, что в середине мая 33-летняя жительница Воронежа заметила ключ от входной двери, который хозяйка оставила висеть на заборе, пока сама работала в огороде. Фигурантка беспрепятственно проникла в помещение, откуда стащила ювелирное изделие и 200 тысяч рублей.

После задержания злоумышленница во всем созналась. Деньги она потратила на нужды семьи. А вот украденное золото не успела продать: его изъяли во время обыска и вернули владелице. Подозреваемой по ч. 3 ст. 158 УК РФ грозит до шести лет лишения свободы.