Воронежским школьникам рассказали о формате проведения ОГЭ и ЕГЭ

Как отметила руководитель управления образования и молодежной политики администрации Воронежа Ольга Бакуменко, ЕГЭ пройдет в областном центре в 25-й раз. В досрочном этапе (с 20 марта по 17 апреля на базе 28-й школы) участвовали десять школьников.

Основной период пройдет с 1 июня по 9 июля. Экзамены будут сдавать около 5 600 детей. В списке предметов лидируют русский язык и профильная математика, меньше всего выбрали географию, немецкий и французский языки.

Будут работать 174 экзаменационных пункта, включая 82 «домашних» - для детей-инвалидов и учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Все они оборудованы «глушилками», стационарными рамками металлоискателей, ручными металлодетекторами и видеонаблюдением.

