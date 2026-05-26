Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2026 13:44

Ранее судимый воронежец поджег машину знакомого из-за обиды

Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Скриншот видео пресс-службы региональной полиции.

Скриншот видео пресс-службы региональной полиции.

34-летний житель Воронежа сообщил в полицию о поджоге «Форда Мондео», припаркованного у дома № 189/3 по Московскому проспекту. Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого. 23-летний фигурант пьянствовал с заявителем, но во время застолья приятели сильно поссорились.

После этого гость вышел на улицу, разбил окно машины металлической трубой и поджег салон жидкостью для розжига. Затем он вызвал себе «скорую» и пытался спрятаться от преследования в машине с врачами.

Помещенному в СИЗО злоумышленнику в соответствии с ч. 2 ст. 167 УК РФ грозит до пяти лет тюрьмы.