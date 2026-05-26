Ранее судимый воронежец поджег машину знакомого из-за обиды

34-летний житель Воронежа сообщил в полицию о поджоге «Форда Мондео», припаркованного у дома № 189/3 по Московскому проспекту. Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого. 23-летний фигурант пьянствовал с заявителем, но во время застолья приятели сильно поссорились.

После этого гость вышел на улицу, разбил окно машины металлической трубой и поджег салон жидкостью для розжига. Затем он вызвал себе «скорую» и пытался спрятаться от преследования в машине с врачами.

Помещенному в СИЗО злоумышленнику в соответствии с ч. 2 ст. 167 УК РФ грозит до пяти лет тюрьмы.