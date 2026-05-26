НовостиСпорт26 мая 2026 13:09

Новым гендиром воронежского «Бурана» стал бывший скаут

Ранее Демид Лучников трудился в Тамбове и Рязани
Алексей СЕРГУНИН
Демид Лучников.

На должность генерального менеджера воронежского «Бурана» назначен Демид Лучников. Об этом пресс-служба «ураганных» сообщила 26 мая.

Бывший игрок «Россоши» ранее трудился в двух хоккейных клубах. В «Тамбове» с 2022 по 2024 год он был скаутом, а в «Рязани-ВДВ» - помощником генерального менеджера.

Сезон-2025/26 стал худшим в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место в ВХЛ, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

Напомним, что сезон-2025/26 стал худшим в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место в ВХЛ, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

