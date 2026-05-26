Воронежские хирурги спасли 70-летнюю пациентку с огромным весом с помощью робо-руки

. Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

Врачи Воронежского областного онкодиспансера (ВОНКОЦ) успешно прооперировали 70-летнюю пациентку со злокачественным заболеванием слизистой оболочки матки. При росте 165 сантиметров она весила 143 килограмма. Из-за ожирения стандартный доступ к пораженному органу был практически невозможен, поэтому медики пошли на хирургический риск и разделили операцию на два этапа. Историей поделился региональный минздрав 25 мая.

На первом этапе хирурги удалили избыток кожи и жировой клетчатки на животе, чтобы открыть лапароскопический доступ к органам. После этого заведующий отделением онкогинекологии Вадим Попов приступил к удалению матки. Этот этап врач выполнял в режиме соло-хирургии — он управлял процессом самостоятельно, используя специальную роботизированную руку. Технология позволила действовать через небольшой разрез с максимальной точностью и без привлечения дополнительных ассистентов.

За действиями команды онкологов и анестезиологов в прямом эфире на большом экране наблюдали коллеги и студенты-медики. Общая длина шва после всех манипуляций превысила метр. Сейчас пожилая пациентка успешно восстанавливается, ее реабилитация идет в штатном режиме.

