НовостиПроисшествия26 мая 2026 12:39

22-миллионный ущерб нанес юрист бюджету Воронежа

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество»
Алексей СЕРГУНИН
Следователь СК предъявил заключенному в СИЗО злоумышленнику обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, с 2023 по 2025 год 39-летний ИП оказывал юридические услуги коммерческой организации по выкупу муниципального земельного участка в Воронеже, находившегося в долгосрочной аренде у данной фирмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Фигурант использовал подложное экспертное исследование о нахождении на данном участке только зданий производственно-складского назначения. А на деле на нем располагалось торгово-выставочное здание, что не соответствовало виду разрешенного использования земельного участка, и куплю-продажу нельзя было производить.

В результате участок выкупили за 2,5 процента от кадастровой стоимости, причинив муниципальному образованию ущерб, превышающий 22,3 миллиона рублей.

