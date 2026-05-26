В Воронеже две больницы выплатят компенсацию супругам, потерявшим ребенка при рождении

Коминтерновский районный суд Воронежа взыскал компенсацию морального вреда с двух медицинских учреждений в пользу супругов. Поводом для иска стала трагедия в семье — потеря ребенка при рождении. Пара обвинила медиков в ненадлежащем уходе и обратилась в суд, чтобы возместить убытки и компенсировать пережитые физические и нравственные страдания. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 26 мая.

В ходе разбирательства провели экспертизу качества медицинской помощи. Выяснилось, что в марте 2022 года врачи городской клинической поликлиники № 4 (БУЗ ВО «ВГКП № 4») нарушили преемственность в лечении беременной женщины, из-за чего ее состояние здоровья ухудшилось. При этом в действиях врачей областной больницы № 1 (БУЗ ВО «ВОКБ № 1»), куда позже попала пациентка, эксперты прямых ошибок не нашли.

Тем не менее, оценив все собранные доказательства и учитывая профиль учреждений, суд принял решение частично удовлетворить иск. С поликлиники № 4, где допустили ошибку в лечении, в пользу супругов взыскали 600 000 рублей, а с областной больницы № 1 — 120 000 рублей. В остальной части требований истцам было отказано, а само решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

