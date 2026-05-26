В Воронеже водитель маршрутного автобуса проехал на красный

Сотрудники ГАИ по Воронежу нашли в сети видеозапись, на которой водитель автобуса нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Автоинспекторы выяснили, что у дома № 12 по улице Краснознамённой 37-летний водитель автобуса «Волгабус» (маршрут № 5) проехал на запрещающий сигнал светофора.

В соответствии с ч.1 ст.12.12 КоАП РФ нарушитель оштрафован на полторы тысячи рублей.

- С водителем провели беседу о недопущении нарушений правил дорожного движения, - заверили в полиции.

