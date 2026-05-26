НовостиОбщество26 мая 2026 11:30

Под Воронежем собственник земли устроил свалку, из-за которой отравилась почва

В Хохольском районе владелец участка запустил земли до состояния экологического бедствия
Анастасия АСТАШОВА
Фото: с сайта управления Россельхознадзора по Воронежской области..

В Хохольском районе Воронежской области владелец сельскохозяйственного участка запустил свои земли до состояния экологического бедствия. Управление Россельхознадзора выдало местному жителю официальное предписание с требованием навести порядок на принадлежащей ему территории. Об этом в межрегиональном Россельхознадзоре сообщили 26 мая.

Ранее инспекторы ведомства провели проверку и обнаружили на участке огромную стихийную свалку из бытового и производственного мусора, которая раскинулась на площади в полгектара. Кроме того, выяснилось, что на части земли был незаконно срезан и перемещен плодородный слой почвы. Чтобы оценить масштабы ущерба, специалисты взяли пробы грунта и отправили их в лабораторию.

Результаты анализов показали, что земля отравлена. В почве опасное превышение допустимых норм цинка, что говорит о серьезном химическом загрязнении. Кроме того, из-за мусора нарушился естественный состав земли — в ней резко снизилось количество органических веществ, а баланс фосфора и калия оказался нарушен.

Собственнику придется за свой счет разработать проект рекультивации, чтобы полностью восстановить испорченную землю.

