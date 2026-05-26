Воронежский «Буран» сохранил нападающего Брызгалова

25-летний уроженец Кирова (№ 31) выступает за наш клуб с лета 2024 года. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Егор Брызгалов проведет в составе воронежского «Бурана» сезон-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба «ураганных».

25-летний уроженец Кирова выступает за наш клуб с лета 2024 года. За это время он сыграл 117 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 35 результативных передач. В минувшем сезоне Брызагалов отыграл 53 встречи, забросил десть шайб и сделал 11 передач.

Напомним, что минувшая кампания стала худшей в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона