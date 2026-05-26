Годовая инфляция в Воронежской области в апреле замедлилась до 4,6 процента

В апреле этого года цены в нашем регионе в сравнении с мартовскими снизились в среднем на 0,44 процента. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Воронежской области.

При этом годовая инфляция в области затормозилась и составила 4,6 процента. Это почти на процент меньше, чем в среднем по стране – 5,58.

Отметим, что если цены на продукты питания понизились в апреле на 0,99 процента, то непродовольственные товары добавили две сотые процента.

