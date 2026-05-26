В Воронеже вынесли приговор мужчине, который до смерти избил прохожего на улице

Трагедия произошла в августе 2024 года на улице Ворошилова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районном суде Воронежа огласили приговор местному жителю, которого коллегия присяжных заседателей признала виновным в жестоком избиении человека, повлекшем его смерть. Суд назначил нападавшему 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы еще на один год. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 25 мая.

Трагедия произошла в августе 2024 года на улице Ворошилова. Присяжные посчитали полностью доказанным, что мужчина нанес пострадавшему руками и ногами не менее 10 ударов по голове, не менее 8 ударов в грудь и еще несколько ударов по рукам. Кроме того, нападавший использовал нож (или похожее на него плоское клинковое оружие), ранив жертву в правое бедро. Из-за тяжелых травм и обильной потери крови пострадавший скончался.

Суд квалифицировал действия по четвертой части статьи 111 Уголовного кодекса РФ — как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей нашего региона.