23-летний воронежец украл у пенсионерки 4 миллиона через мессенджер «MAX»

Нововоронежский городской суд до 6 июля отправил в СИЗО 23-летнего воронежца, который обманом через мессенджер «МАХ» похитил у 72-летней женщины 4 миллиона рублей. Ходатайство об аресте завели следователи местного отдела полиции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 26 мая.

По версии следствия, парень в период с апреля по май текущего года созванивался и переписывался в «MAXе» с пожилой жительницей Нововоронежа. Молодой человек запугал пенсионерку историями о несанкционированных операциях по ее банковской карте и убедил, что для спасения сбережений их нужно срочно перевести на «безопасный счет». Поверив обманщику, пенсионерка лишилась денег.

Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Это преступление относится к категории тяжких. Если вина воронежца будет доказана, по закону ему грозит вплоть до 10 лет лишения свободы. Сбор доказательств по делу продолжается.