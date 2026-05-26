Два человека пострадали в жестком столкновении «Ниссана» и КамАЗа под Воронежем

Накануне около 11:20 на 108-м километре трассы «Воронеж — Луганск» возле села Рыбное произошло ДТП, в котором пострадали 68-летний водитель автомобиля «Ниссан X-Trail» и его 57-летний пассажир. Мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 26 мая.

По предварительным данным ведомства, пожилой водитель иномарки перед началом движения от обочины не убедился в безопасности маневра. Он не пропустил ехавший сзади в попутном направлении грузовой КамАЗ под управлением 24-летнего парня, из-за чего машины столкнулись. От удара оба авто получили серьезные повреждения. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировали 65 ДТП. Из них 31 случилось в Воронеже, 8 — на федеральных трассах и 26 — в районах области. В общей сложности за прошедший день травмы на дорогах региона получили 10 человек.

