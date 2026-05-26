Под Воронежем 26-летнего мужчину обвиняют в нападении и оскорблении полицейских

Во время оформления протокола об административном правонарушении мужчина набросился на участкового уполномоченного и ударил его рукой

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя села Терновка. Молодого человека подозревают в двух преступлениях: в применении насилия к представителю власти и в публичном оскорблении полицейских при исполнении. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 26 мая.

По предварительным данным следователей, ранним утром 13 мая сотрудники полиции приехали по вызову в один из домов на улице Гоголя, там местная жительница пожаловалась, что ее пьяный сын буянит и нарушает общественный порядок. Однако появление правоохранителей дебошира не успокоило. Во время оформления протокола об административном правонарушении мужчина набросился на участкового уполномоченного и ударил его рукой.

На этом, как сообщают следователи, молодой человек не остановился. Его задержали и доставили в приемное отделение местной больницы, чтобы провести медицинское освидетельствование на алкоголь. В больничном коридоре в присутствии посторонних лиц задержанный якобы начал громко и публично материть и оскорблять находившихся рядом полицейских.

Сейчас следователи собирают доказательства. Уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы.

