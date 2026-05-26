В июне воронежцев ждут две магнитные бури подряд

скриншот с сайта Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

В начале лета в Воронежской области прогнозируются геомагнитные всплески. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в июне регион накроют две магнитные бури подряд — 11-го числа и 12-го.

Согласно опубликованному графику, в первый день мощность бури достигнет среднего уровня (G2, индекс Kp равен 6), а на следующие сутки она немного ослабнет до слабого уровня (G1, индекс Kp равен 5). Точную продолжительность этих геоударов специалисты пока не прогнозируют.

Перед началом и сразу после завершения бурь магнитосфера также не будет спокойной. Небольшие геомагнитные возмущения (желтый уровень на графике) ожидаются 4 июня, а также 13 июня, когда планета начнет постепенно отходить от солнечной активности. В остальные дни первого летнего месяца магнитосфера в Воронеже обещает оставаться стабильной и спокойной.

